РБК: банки одобрили в 2019 году менее 40% кредитных заявок граждан

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские банки в 2019 году одобрили минимальное за два года количество кредитов для граждан. Средний уровень одобрения заявок на разные виды кредитов в прошедшем году составил 36,9%, сообщает газета РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. В декабре банки подтвердили 32,2% от общего количества кредитных заявок - по данным НБКИ, это минимальное значение с 2017 года.

В бюро также отметили, что чаще всего банки одобряли ипотечные кредиты (65,6%). Уровень одобрения автокредитов снизился на 7,2% пункта, до 43,5%, а доля подтвержденных заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты в 2019 году составила 33,9% (против 39,1% в 2018 году).

Как уточняет РБК, в НБКИ считают, что снижение доли одобрения заявок на кредиты связано с введением ЦБ РФ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), а также с низкой динамикой доходов россиян. При этом представители банков заявили газете, что ужесточение условий не связано с мерами ЦБ.

"На снижение одобрения повлияло само постепенное увеличение кредитной нагрузки потенциальных заемщиков", - приводит РБК слова первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского. Директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов также считает, что ПДН не повлиял на уровень одобрения кредитных заявок. Вице-президент банка "Ренессанс Кредит" Григорий Шабашкевич заявил РБК, что многие банки ужесточают условия для новых клиентов, концентрируясь на работе с существующей базой. По его словам, это связано с "ухудшением платежного поведения заемщиков, а не с мерами ЦБ".

О ПДН

Банк России ранее ввел в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика. А с 1 октября 2019 года регулятор установил надбавки к коэффициентам риска (от 130% до 220%) в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным.