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Китай не будет наращивать импорт из США за счет снижения поставок иных стран

Заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу при этом подчеркнул, что экономика республики диверсифицирована именно за счет огромного рынка товаров

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Наращивание импорта американской продукции в Китай не повлечет за собой сокращение поставок на китайский рынок товаров из других стран. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель начальника Главного таможенного управления КНР Цзоу Чжиу.

"Не верю, что это возможно", - ответил он на вопрос журналистов о том, за счет импорта из каких стран будут наращиваться поставки из США. "Поскольку у Китая огромный рынок, наша торговля диверсифицирована. Уверен, что при усилиях обеих сторон торгово-экономические отношения Китая и США смогут получить новое развитие. Это благотворным образом отразится не только на Китае и США, но и на торговле всех государств мира и экономическом развитии", - отметил он.

Заключение китайско-американской сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей. Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торгового соглашения 13 декабря 2019 года. Это позволит снизить американские пошлины на китайскую продукцию и сократить дефицит Соединенных Штатов в торговле с КНР. В преддверии подписания американская сторона объявила в понедельник о решении исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

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