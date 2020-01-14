"Ъ": бизнес раскритиковал новый порядок экзамена по промышленной безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Деловые объединения, компании и профсоюзы выступили против нового порядка проведения экзаменов по промышленной безопасности. По их мнению, технические требования сложны и избыточны, а организаторы дают лишь устные ответы для подготовки к экзамену, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее письмо, направленное в адрес вице-премьера Дмитрия Козака.

"Профсоюз работников экологической и промышленной безопасности обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой приостановить постановление правительства о новом порядке прохождения аттестации по промбезопасности из-за неготовности системы. Постановление №1365 подписано еще 25 октября 2019 года и вступило в силу 1 ноября. Оно полностью поменяло порядок аттестации - ранее на непрозрачность правил массово жаловались участники рынка, требовала его изменения и Генпрокуратура", - отмечает газета.

Новый порядок экзаменов требует аттестации специалистов с применением единого портала тестирования (ЕПТ) и описывает порядок проведения, оценки и оспаривания итогов экзамена, однако к ЕПТ на данный момент подключены лишь три из нескольких тысяч компаний. Причиной является устаревшие требования Ростехнадзора - компьютер должен иметь устаревшую версию Windows 7, а экзаменуемый должен пользоваться исключительно браузером Internet Explorer.

"Как отмечает профсоюз, ФБУ "в ходе разъяснительных мероприятий" рекомендует и конкретного подрядчика для их оборудования и подготовки к экзаменам, ссылаясь на наличие у него актуальных экзаменационных вопросов. Более того, авторы утверждают, что Ростехнадзор не разработал и программ подготовки к аттестации - хотя этого требуют новые правила", - пишет газета.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) видят высокие риски в документе и намерены включить его в перечень актов, подпадающих под "регуляторную гильотину" - реформу контрольно-надзорной деятельности, отменяющей устаревшие и избыточные акты.