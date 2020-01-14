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Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,1%

Он составил более $216 млрд

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,1% по сравнению с показателем за 2018 год и составил $216,58 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

При этом в декабре 2019 года импорт вырос на 2,9% к уровню ноября и в стоимостном выражении составил $20,45 млрд, отмечается в сообщении ФТС.

В частности, в декабре по отношению к ноябрю импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 29,8% и составил $1,167 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 12,7%, до $2,42 млрд, машиностроительной продукции - на 8,7%, до $10,647 млрд. Пр этом ввоз химической продукции сократился на 19,6%, до $3,655 млрд.

Вместе с тем в декабре 2019 года относительно декабря 2018 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 7,7%. Так в прошедшем месяце наблюдался рост закупок машиностроительной продукции на 12,1%, текстильных изделий и обуви - на 10,8%, химической продукции - на 4%, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 2%.

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