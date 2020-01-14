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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Лавров: "Аэрофлот" самостоятельно решил перевести полеты в Тегеран на дневное время

Авиакомпания стала переносить время вылетов рейсов из Москвы в Тегеран с 11 января

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" самостоятельно принял решение о полетах в Тегеран только в светлое время суток. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Аэрофлот" самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран на дневное время. Так что здесь никаких секретов нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Аэрофлот" стал переносить время вылетов рейсов из Москвы в Тегеран с 11 января. Так, 11, 14 и 15 января вылеты были отложены с 22:15 до 04:00 следующего дня. Вылеты этих рейсов из Тегерана в Москву откладывались с 08:00 до приблизительно 13:30. В авиакомпании не комментировали причины таких действий.

Издание РБК ранее сообщало, что МИД РФ рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток. По данным издания, решение о переносе времени вылета было принято утром 11 января сразу после того, как власти Ирана признали вину в крушении лайнера "Международных авиалиний Украины".

"Аэрофлот" - единственная российская авиакомпания, выполняющая рейсы в Иран. Согласно расписанию на сайте перевозчика, рейсы выполняются раз в день во вторник, среду, четверг и по выходным.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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