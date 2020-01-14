Пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2019 году увеличился на 15%

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Аэропорт Геленджик в Краснодарском крае в 2019 году обслужил на 15% больше пассажиров, чем в 2018 году за счет увеличения пассажиропотока на внутренних рейсах и открытия новых. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба аэропорта.

"Пассажиропоток аэропорта Геленджик в 2019 году составил 338 786 человек, что на 15% больше показателей 2018 года <...> По итогам 2019 года на 34% выросло количество пассажиров на межрегиональных рейсах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также начала действовать новая маркетинговая политика, которая предусматривает значительные скидки для авиаперевозчиков на аэропортовые услуги.

По данным пресс-службы, в 2019 году чаще всего пассажиры летали на самолетах авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и Utair, которые совместно перевезли более 250 тыс. человек.

"2019 год стал знаковым для аэропорта Геленджик. Помимо рекордных показателей пассажиропотока были открыты новые направления полетов, увеличилась частотность рейсов на традиционных направлениях. Появились новые перевозчики. Впервые в зимнем расписании выполнялись рейсы в Казань. 2020 год будет для нас не менее важным - в ближайшие несколько месяцев стартует строительство нового аэровокзального комплекса. Терминал будет одним из самых современных на юге России с точки зрения его оснащения и дизайна", - приводит пресс-служба гендиректора ООО "Аэропорт Геленджик" Ивана Таранченко.

Аэропорт Геленджик открылся после многолетней капитальной реконструкции в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство аэропорта Геленджик порядка 5 млрд рублей. В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн", которое, в свою очередь, приобрело аэропорт у "Базэл Аэро". Пропускная способность аэродрома - восемь взлетно-посадочных операций в час.