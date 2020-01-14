Счетная палата проверит эффективность Ростеха, "Газпрома" и "Роснефтегаза"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит эффективность Ростеха, "Газпрома" и "Роснефтегаза", заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

"В ближайшее время мы будем по-прежнему, как и раньше смотреть Росатом, Росавтодор, РЖД, но добавится и Ростех, "Газпром", "Роснефтегаз". Это наши ориентиры - сделать госкомпании более эффективными для нашей современной экономики", - сказал Кудрин на встрече, посвященной 25-летнему юбилею Счетной палаты.

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, который позволяет ведомству проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях государственных корпораций, но и в дочерних компаниях любого уровня. Кудрин отметил, что также законопроект позволяет проверять средства, проходящие через регионы и на муниципальном уровне. По его данным, ежегодный объем субсидий, которые проходят через дочерние структуры госкомпаний, составляет около 800 млрд рублей.

Кудрин уточнял, что ведомство не будет выходить на проверки "дочек" госкомпаний "широким фронтом", а будет использовать эту возможность только в тех случаях, когда видит признаки каких-либо нарушений. В июне 2019 года Кудрин подчеркнул, что в рамках комплексных проверок ряда госкорпораций, Счетная палата проведет проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов.