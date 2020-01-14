Роскомнадзор оценит качество услуг связи "большой четверки"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой планирует в 2020 году оценить качество услуг мобильных операторов "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2 в 56 российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где летом пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе оценочных мероприятий специалисты проверят качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи. Измерениями будут охвачены основные транспортные проспекты и центральные улицы городов, подъезды к железнодорожным вокзалам, торговым центрам, а также иные территории с высокой плотностью концентрации абонентов", - сообщили в Роскомнадзоре.

Тестирование будут проводить как в городах, где это проходит не в первый раз, например во Владимире, Рязани, Мурманске, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Ханты-Мансийске, Иркутске, Хабаровске, так и в новых: города юго-востока Подмосковья (Бронницы, Жуковский, Раменское, Егорьевск), Черноморский и Бахчисарайский районы Крыма, ряд городов Свердловской области и других.

В Роскомнадзоре отметили, что оценка качества услуг будет проведена в рамках подготовки и проведения крупных спортивных и общественно значимых мероприятий, в числе которых матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге и мероприятия по подготовке к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Результаты контроля качества будут размещены на портале качествосвязи.рф.