Дерипаска и Вексельберг могут принять участие в юбилейном экономическом форуме в Давосе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в 50-м юбилейном Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в качестве председателя благотворительного фонда "Вольное дело", следует из опубликованной официальной программы форума.

Также в программе форума в качестве президента фонда "Сколково" заявлен бизнесмен, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор "Севергрупп" и основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, совладелец холдинга USM Алишер Усманов, глава "Яндекса" Аркадий Волож.

Олег Дерипаска был заявлен в программе Всемирного экономического форума и в 2019 году, однако тогда он пропустил встречу, написав в Instagram, что поехал вместо Давоса на рыбалку на Байкал. Первым публичным выступлением бизнесмена с момента вступления в силу санкций против него и подконтрольных ему компаний в 2018 году (санкции с части компаний, связанных с Дерипаской, в том числе "Русала" и En+ Group, был сняты в январе 2019 года) стал Восточный экономический форум, прошедший в сентябре 2019 года.

Алексей Мордашов в двадцатый раз будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в 2020 году.