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Источник: Козак и Орешкин будут представлять Россию на форуме в Давосе

Форум пройдет с 21 по 24 января 2020 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и министр экономического развития РФ Максим Орешкин будут представлять правительство России на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января. Об этом сообщил источник в правительстве.

"Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин", - сказал он.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Ранее представитель администрации США высокого ранга подтвердил ТАСС, что Всемирный экономический форум планирует посетить президент США Дональд Трамп.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичСШАРоссияТрамп, ДональдОрешкин, Максим Станиславович
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