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Уровень доступности финансовых услуг в КБР составляет 45-65%

При формировании "тепловой карты" учитывалось наличие в населенных пунктах банкоматов, терминалов, подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и интернета

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Уровень доступности финансовых услуг на большей части Кабардино-Балкарской Республики (КБР) составляет 45-65%. Наличие в населенных пунктах банкоматов, терминалов, подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и интернета выявлял Банк России, сообщила во вторник его пресс-служба.

"На большей части КБР уровень доступности финансовых услуг составляет от 45% до 65%. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного отделением Банка России по КБР", - говорится в сообщении.

В начале прошлого года была подготовлена "тепловая карта" финансовой доступности КБР. Муниципальные образования на ней распределены по пяти зонам: зеленым цветом отмечены территории, где уровень доступности финансовых услуг находится в пределах 65-100%, в "оранжевой зоне" - 30-45%, в "красной" - населенные пункты, где финансовая доступность составляет менее 30%. При формировании "тепловой карты" учитывалось наличие в населенных пунктах банкоматов, терминалов, подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и интернета.

"Первоначально на "тепловой карте" КБР преобладала оранжевая зона, в зеленой находились 23 населенных пункта, в красной - 12. Анализ обновленных данных показал, что работа по повышению в республике финансовой доступности дает свои положительные результаты, сегодня больше половины населенных пунктов республики находятся в желтой зоне, где доступность услуг варьируется от 45% до 65%, красная зона на карте вовсе отсутствует", - прокомментировал управляющий Отделением-НБ КБР Анатолий Тхамоков, отметив, что такому результату способствовало повышение эффективности банковской инфраструктуры в регионе.

В банке напомнили, что в регионе продолжается реализация проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей. Дорожную карту проекта в марте 2019 года подписали управляющий отделением Банка России по КБР Анатолий Тхамоков, первый зампред правительства республики Мурат Керефов и начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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