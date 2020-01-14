Депутат Госдумы предложил построить на севере России международные дата-центры

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил построить крупные международные центры обработки данных (ЦОД) в северных регионах России, где, по словам парламентария, возможна серьезная экономия на охлаждающем оборудовании. Во вторник он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову обращение с просьбой об экспертной оценке этой идеи.

"В современных условиях России как никогда важно удерживать позиции одного из мировых лидеров IT-индустрии", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС. "Мировая тенденция развития информационных сетей на сегодняшний день заключается в постоянном росте требований к мощностям: мета-данные, тестирование новых алгоритмов - все это приводит к всплеску строительства ЦОД или дата-центров во всем мире", - пишет Горелкин.

Он обратил внимание, что крупнейшие дата-центры в последние годы строят в странах с холодным климатом для экономии на охлаждающем оборудовании. "И у России в этом плане огромный потенциал. Размещение на севере России крупных международных дата-центров может стать важным направлением отечественной цифровой экономики, - считает политик. - Освоенный в советское время север может стать нашим конкурентным преимуществом".

В связи с этим единоросс попросил Носкова оценить, насколько размещение таких дата-центров выполнимо с технической точки зрения, а также ответить на вопрос, где они могут быть размещены. "Есть ли в стране на территориях с подходящим климатом необходимая инфраструктура? - интересуется также парламентарий. - Насколько размещение таких центров в России будет способствовать развитию российского сегмента интернета и информационных технологий в целом? Как это скажется на экономике России и северных регионов?"

Инфраструктура, стабильность и правовое спокойствие

Комментируя данную инициативу в своем Telegram-канале, Горелкин задался вопросом, почему в последнее время ЦОД строят в приарктической зоне Европы, а не в канадской Арктике и Гренландии. По его мнению, это объясняется тем, что "там почти нет инфраструктуры и людей". "А у нас есть", - подчеркнул депутат.

"Первое, что важно для размещения дата-центров, - дешевая стабильная электроэнергия, - продолжил единоросс. - В России электроэнергии хватает, на мировом фоне она дешевая". Он признал, что "есть проблема обновления сетей на севере для повышения их надежности", но выразил уверенность, что "под крупные проекты инфраструктуру можно подтянуть".

Кроме того, важна ценовая стабильность, считает Горелкин. "Необходимо стабилизировать ценовую политику в энергетике или предусмотреть льготы для дата-центров", - предложил он.

"Зона с подходящим климатом тянется по всему северу России - от Карелии до Дальнего Востока, - указал парламентарий. - При этом она освоена и относительно заселена, там есть ЛЭП и интернет". "Конечно, кабели понадобятся с гораздо большей пропускной способностью, но их гораздо проще положить там, где уже что-то проложено, - полагает он. - В таком климате не нужны сложные и дорогие системы охлаждения, кондиционером работает сама природа".

Наконец, "если владельцам дата-центра не гарантировать правовое спокойствие, то никто с такими дорогими и современными проектами не пойдет" в Россию, заметил Горелкин. "Поэтому нужен особый правовой статус таких проектов, чтобы защитить их от любых возможных злоупотреблений со стороны государственных и региональных ведомств", - заключил он.