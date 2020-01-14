{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ выпустил новые памятные и инвестиционные монеты

Они будут изготовлены из драгоценных и недрагоценного металлов. Так, например, выпускается серебряная монета номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Банк России 14 января выпускает в обращение инвестиционные и памятные монеты из драгоценных и недрагоценного металлов. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Так, выпускается серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба - 999) и золотая номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г, проба - 999) "Георгий Победоносец". Тираж каждой монеты - до 500 тыс. штук.

Помимо этого выпускается серебряная монета "200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым" номиналом три рубля с цветным покрытием. Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

Также Банк России выпускает серебряную монету номиналом два рубля "Создатель русского фарфора Д. И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)" из серии "Выдающиеся личности России", тираж - 7 тыс. штук.

Выходит в обращение и монета номиналом 10 рублей "Московская область" серии "Российская Федерация", которая выполнена из недрагоценного металла, тираж - 5 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Счетная палата проверит эффективность Ростеха, "Газпрома" и "Роснефтегаза"
Ориентиры ведомства - сделать госкомпании более эффективными для современной экономики, заявил Алексей Кудрин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС