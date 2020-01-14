ЦБ выпустил новые памятные и инвестиционные монеты

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Банк России 14 января выпускает в обращение инвестиционные и памятные монеты из драгоценных и недрагоценного металлов. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

Так, выпускается серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба - 999) и золотая номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г, проба - 999) "Георгий Победоносец". Тираж каждой монеты - до 500 тыс. штук.

Помимо этого выпускается серебряная монета "200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым" номиналом три рубля с цветным покрытием. Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

Также Банк России выпускает серебряную монету номиналом два рубля "Создатель русского фарфора Д. И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)" из серии "Выдающиеся личности России", тираж - 7 тыс. штук.

Выходит в обращение и монета номиналом 10 рублей "Московская область" серии "Российская Федерация", которая выполнена из недрагоценного металла, тираж - 5 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.