{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неверов предложил министрам изменить подход к расчету средней зарплаты россиян

Вице-спикер считает, что для получения "средних по стране" данных нужно исключить такие регионы, как Тюменская область, Москва и Санкт-Петербург, а для "средних по региону" - заработную плату руководящего состава
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" рассчитывает на то, что министры в рамках правительственных часов в Госдуме будут применять более справедливую методику расчета средней зарплаты в регионах. Об этом во вторник заявил руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Если говорится о заработных платах, для данных "средний по стране" нужно исключить данные таких регионов, как Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов. А данные "средний по региону" не должны учитывать заработную плату руководящего состава - директоров школ, главных врачей", - сказал депутат. "Мы рассчитываем, что в рамках правительственных часов увидим именно более честный подход", - добавил он, призвав министерства быть более честными в своей статистике в целом.

Вице-спикер напомнил, что в течение последних лет Госдуме "приходилось принимать усилия, чтобы перестроить экономику в новых условиях санкций". "И теперь за каждым экономическим показателем, за каждым отчетом министерства должен быть человек", - подчеркнул он.

Неверов также сообщил, что после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию единороссы утвердят план работы фракции на весеннюю сессию и 2020 год.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичРоссия
Реклама на ТАСС
Счетная палата проверит эффективность Ростеха, "Газпрома" и "Роснефтегаза"
Ориентиры ведомства - сделать госкомпании более эффективными для современной экономики, заявил Алексей Кудрин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС