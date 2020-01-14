Неверов предложил министрам изменить подход к расчету средней зарплаты россиян

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" рассчитывает на то, что министры в рамках правительственных часов в Госдуме будут применять более справедливую методику расчета средней зарплаты в регионах. Об этом во вторник заявил руководитель думских единороссов, вице-спикер Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Если говорится о заработных платах, для данных "средний по стране" нужно исключить данные таких регионов, как Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов. А данные "средний по региону" не должны учитывать заработную плату руководящего состава - директоров школ, главных врачей", - сказал депутат. "Мы рассчитываем, что в рамках правительственных часов увидим именно более честный подход", - добавил он, призвав министерства быть более честными в своей статистике в целом.

Вице-спикер напомнил, что в течение последних лет Госдуме "приходилось принимать усилия, чтобы перестроить экономику в новых условиях санкций". "И теперь за каждым экономическим показателем, за каждым отчетом министерства должен быть человек", - подчеркнул он.

Неверов также сообщил, что после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию единороссы утвердят план работы фракции на весеннюю сессию и 2020 год.