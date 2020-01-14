Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали на 15%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический экспорт газа за отчетный период сократился на 1,6%, до 199 млрд куб. м.

При этом в ноябре прошлого года экспорт газа достиг 19,8 млрд куб. м (рост на 1,8%) на общую сумму $3,54 млрд, что на 14,1% превышает уровень предыдущего месяца.

В начале января "Газпром" сообщил, что по итогам 2019 года холдинг увеличил добычу газа на 0,5% - до 500,3 млрд куб. м, достигнув лучшего результата с 2012 года.

По данным "Газпрома", экспорт газа в дальнее зарубежье (включая Китай) снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года - до 199,2 млрд куб. м, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос в 2019 году на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м. Суммарно "Газпром" поставил на экспорт в 2019 году 236,9 млрд куб. м газа.