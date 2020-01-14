{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали на 15%

Они составили $37,7 млрд

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-ноябре 2019 года уменьшились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 15,4% и составили $37,74 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический экспорт газа за отчетный период сократился на 1,6%, до 199 млрд куб. м.

При этом в ноябре прошлого года экспорт газа достиг 19,8 млрд куб. м (рост на 1,8%) на общую сумму $3,54 млрд, что на 14,1% превышает уровень предыдущего месяца.

В начале января "Газпром" сообщил, что по итогам 2019 года холдинг увеличил добычу газа на 0,5% - до 500,3 млрд куб. м, достигнув лучшего результата с 2012 года.

По данным "Газпрома", экспорт газа в дальнее зарубежье (включая Китай) снизился на 1,3% к уровню рекордного 2018 года - до 199,2 млрд куб. м, однако это на 2,5% больше уровня 2017 года. Экспорт в страны ближнего зарубежья вырос в 2019 году на 2,2% - до 37,7 млрд куб. м. Суммарно "Газпром" поставил на экспорт в 2019 году 236,9 млрд куб. м газа.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Ставрополья разрабатывают генплан развития Кавминвод
Он будет включать развитие инженерной инфраструктуры, модернизацию коммунальных сетей и создание новых курортных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС