{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правкомиссия по экономическому развитию займется содействием реализации структурных реформ

Для этого создадут подкомиссию, организационно-техническим обеспечением работы которой займется Минэкономразвития

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции получила задачу по обеспечению экономического роста, содействию реализации структурных реформ и координации макроэкономической политики. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что комиссия будет, в частности, формировать заключения о текущей экономической ситуации, осуществлять мониторинг и контроль прогресса реализации структурных реформ, а также выстраивать работу федеральных органов исполнительной власти по достижению целевого уровня экономического роста.

Для обеспечения этой деятельности будет создана соответствующая подкомиссия, организационно-техническое обеспечение работы которой будет осуществлять Минэкономразвития России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Ставрополья разрабатывают генплан развития Кавминвод
Он будет включать развитие инженерной инфраструктуры, модернизацию коммунальных сетей и создание новых курортных объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС