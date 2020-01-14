Правкомиссия по экономическому развитию займется содействием реализации структурных реформ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции получила задачу по обеспечению экономического роста, содействию реализации структурных реформ и координации макроэкономической политики. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что комиссия будет, в частности, формировать заключения о текущей экономической ситуации, осуществлять мониторинг и контроль прогресса реализации структурных реформ, а также выстраивать работу федеральных органов исполнительной власти по достижению целевого уровня экономического роста.

Для обеспечения этой деятельности будет создана соответствующая подкомиссия, организационно-техническое обеспечение работы которой будет осуществлять Минэкономразвития России.