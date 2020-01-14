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Комитет Госдумы одобрил порядок оценки вклада РФ в уставной капитал "Почты России"

Законопроект предусматривает, что недвижимое имущество оценивается по его кадастровой стоимости, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, а в случае отсутствия таковой - по рыночной

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, регламентирующий порядок оценки имущества РФ, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал АО "Почта России". Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Николаем Николаевым. Поправки вносятся в закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России".

Согласно законодательству, оценка имущества РФ, вносимого в оплату дополнительных акций, проводится в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Такая процедура необходима в отношении оценки объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, вносимых в качестве дополнительного вклада в уставный капитал АО "Почта России".

По предварительным данным "Почты России", оценке рыночной стоимости должны подлежать около 30 тыс. объектов недвижимого имущества, в том числе около 6 тыс. земельных участков, а общая стоимость работ по оценке с учетом соблюдения требований к порядку ее проведения и отчетам составит около 1 млрд рублей.

Законопроект предусматривает, что недвижимое имущество, вносимое в оплату дополнительных акций, оценивается по его кадастровой стоимости, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, а в случае отсутствия таковой - по рыночной стоимости этого имущества. Реализация законопроекта, по предварительной оценке, позволит избежать дополнительных расходов бюджета РФ в размере около 1 млрд рублей на проведении оценки рыночной стоимости передаваемого имущества, говорится в пояснительной записке.

Законопроект исключает необходимость проведения оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, передаваемых в качестве вклада РФ в уставный капитал "Почты России". В случае отчуждения, передачи во владение или пользование объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых составляет более 100 тыс. рублей, и объектов недвижимого имущества, такое имущество подлежит оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 16 января.

Теги
РоссияНиколаев, Николай Петрович
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