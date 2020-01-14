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Департамент городского имущества Москвы стал собственником 51% акций "Мосметростроя"

В компании отметили, что сделка гарантирует стабильный пакет заказов на строительство, ремонт и реконструкцию объектов метрополитена

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Департамент городского имущества столицы стал собственником 51% акций АО "Мосметрострой"; 2 марта планируется переизбрание совета директоров акционерного общества. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Собственником 51 % акций АО "Мосметрострой" стал город Москва в лице департамента городского имущества. Связано это прежде все с тем, что основная производственная деятельность Московского метростроя направлена на строительство, ремонт и реконструкцию городской общественной транспортной инфраструктуры. Желание города контролировать и управлять компанией, основной портфель заказов которой реализуется за счет городских средств, является целесообразным и оправданным", - сказал собеседник агентства.

Как добавили в пресс-службе, для АО "Мосметрострой" данная сделка гарантирует стабильный пакет заказов на новое строительство, ремонт и реконструкцию объектов метрополитена. Помимо этого, обеспечивает рабочими местами сотрудников, численность которых на сегодняшний день превышает 11 тыс. человек.

"Решение передать 51% акций АО "Мосметрострой" по подведомственности в управление департамента строительства города Москвы было принято постановлением столичного правительства. На сегодняшний день никаких кадровых перестановок в компании не проводится. На 2 марта 2020 года назначено собрание акционеров, где планируется переизбрание совета директоров общества", - заключили в пресс-службе.

Решение о строительстве столичного метрополитена и создании Московского метростроя было принято в 1931 году. В конце 2010 года компания была приватизирована и с тех пор не раз меняла владельцев. Первым из них стал "Центрстрой" экс-чиновника Минрегионразвития Владимира Когана, заплативший за актив 7,6 млрд рублей. В конце 2011 года Коган продал компанию топ-менеджерам "Мосметростроя", контроль достался его бывшему гендиректору Евгению Кашину. В 2012 году совладельцами "Мосметростроя" стали Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, еще два года спустя они консолидировали в своих руках 100% акций.

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