Проект национального стандарта оценки развития "умных" городов РФ представят в 2020 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Технический комитет "Кибер-физические системы" на базе Российской венчурной компании и "Ростелеком" планируют в 2020 году представить в Росстандарт перечень индикаторов, по которым будет оцениваться эффективность развития городов. Сейчас проект предварительного национального стандарта "Информационные технологии. Умный город. Показатели" проходит стадию публичного обсуждения, сообщили во вторник в пресс-службе РВК.

"Публичное обсуждение проекта предварительного национального стандарта "Информационные технологии. Умный город. Показатели" продлится до 29 февраля 2020 года, соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет направлен на согласование в технический комитет "Кибер-физические системы" и внесен на утверждение в Росстандарт. Документ планируется внести в Росстандарт в первом полугодии 2020 года", - говорится в сообщении.

В числе показателей, которые авторы документа предлагают учитывать при оценке городов, - среднее время получения муниципальных услуг в режиме онлайн, наличие цифровых сервисов для участия граждан в принятии решений о развитии города, доля обладателей электронной медицинской карты и количество дистанционных медицинских приемов в год, а также объем поездок, организованных с помощью цифровых сервисов. Разработчики стандарта также отмечают важность оценки развития сети уличного видеонаблюдения, количества "умных" светофоров, станций мониторинга качества воздуха, объема перерабатываемых пластиковых отходов и др. Предполагается, что руководство городов может выбирать набор показателей из списка в зависимости от задач развития населенных пунктов и основываться на этих параметрах при составлении ежегодных отчетов.

"[Национальный стандарт] предназначен для оказания помощи городам в управлении и оценке эффективности управления городскими службами, а также качества жизни. <…> Настоящий "предстандарт" поможет городам определить показатели для применения систем городского управления и реализовать политику "умного" города для предоставления более качественных услуг, обеспечения лучшей среды обитания, <…> содействия инновациям и росту и построения динамичной и инновационной экономики, готовой к вызовам завтрашнего дня", - говорится в пояснительной записке к документу, на который ссылается пресс-служба РВК.

В документе предлагаются не только индикаторы, но и методология оценки. Технический комитет планирует расширить серию стандартов умных городов при участии Минстроя России, также сообщает РВК.

"Тематика развития цифровых технологий тесно связана с различными аспектами развития городов, агломераций и регионов. Важная задача - определить, по каким критериям оценивать эти процессы. Подход, предлагаемый в данном документе, фокусирует внимание на потребительских свойствах города, которые были учтены в наборе показателей. Сейчас в ходе публичного обсуждения необходимо верифицировать их полноту, корректность и применимость", - приводятся в сообщении слова руководителя программ РВК, председателя технического комитета "Кибер-физические системы" Никиты Уткина.

Разработчики стандарта

Технический комитет 194 "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) за счет разработки стандартов цифровых технологий для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения.

РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг. Широкополосным доступом к интернету пользуются свыше 13,1 млн абонентов, услугами платного ТВ - 10,3 млн человек.