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Счетная палата в ближайшие два года проанализирует льготы для нефтяных и газовых компаний

Глава ведомства Алексей Кудрин также сообщил, что Счетная палата также будет анализировать проблемы бедности в разных социальных группах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Счетная палата в 2020-2021 годах проанализирует льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний, а также проблемы бедности населения. Об этом сообщил глава контрольно-счетного ведомства Алексей Кудрин на коллегии, посвященной 25-летнему юбилею Счетной палаты.

"Мы скоро опубликуем наш план на 2020 год. <...> Остановлюсь на тех наиболее важных темах, на которые мы возьмем фокус в очередном году и, скорее всего, на два года, - сказал Кудрин. - Будем более глубоко анализировать проблемы бедности в разных социальных группах, проанализируем льготы и преференции для нефтяных и газовых компаний".

"Будем активнее пользоваться нашими полномочиями при проверке госкомпаний, компаний с госучастием", - добавил он.

Ранее во вторник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава контрольного ведомства сообщил, что Счетная палата РФ проверит эффективность Ростеха, "Газпрома" и "Роснефтегаза". В фокусе внимания Счетной палаты также останутся Росатом, Росавтодор и РЖД.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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