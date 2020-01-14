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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 2,3% в 2019 году

Продажи таких машин уменьшились до 1,76 млн штук

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в 2019 году упали на 2,3% по сравнению с показателем за 2018 год, до 1,76 млн штук. Это следует из презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), представленной председателем комитета автопроизводителей АЕБ Йоргом Шрайбером.

"Продажи в 2019 году - 1,759 млн штук, на 41 тыс. штук или 2,3% меньше 2018 года", - говорится в презентации.

При этом Шрайбер отметил, что фактические результаты года в точности соответствуют обновленному в сентябре прогнозу по снижению продаж. Ранее ассоциация рассчитывала на рост продаж авто в РФ по итогам 2019 года на 3,6%.

По данным АЕБ, "АвтоВАЗ", лидер среди производителей на российском авторынке рынке, в 2019 году увеличил продажи на 1%, до 362,36 тыс. автомобилей. На втором месте по продажам находится южнокорейская компания KIA с результатом 225,9 тыс. авто (-1%). Замыкает тройку лидеров Renault - компания увеличила продажи автомобилей в РФ на 6%, до 145 тыс. Следом идут Hyundai (продала 178,8 тыс. авто) и Toyota (снизила продажи на 5%, до 103,6 тыс.).

Что касается продаж легковых автомобилей и LCV в России за декабрь 2019 года, то они показали рост 2,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили 179 тыс., свидетельствуют данные АЕБ.

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