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Субсидию Крыму на развитие сельских территорий в 2020 году увеличили почти в 50 раз

Ее размер составляет 160,7 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Субсидия на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий в Крыму увеличена в 2020 году в 50 раз, до 160,7 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

Глава республики Сергей Аксенов 10 января 2020 года по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое провел в Ялте президент России Владимир Путин, сообщил, что власти Крыма намерены к 2023 году благоустроить более 600 парков и придомовых территорий. На совещании в Ялте президент призвал чиновников работать над качеством жизни в Крыму. Речь идет о ремонте домов, реконструкции инженерных сетей, благоустройстве придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных.

"На мероприятия по комплексному развитию сельских территорий Республики Крым в 2020 году выделена субсидия в объеме 160 млн 754 тысячи рублей. Из этих средств 150 млн 951 тысяча рублей планируется реализовать на благоустройство сел, тогда как в прошлом году сумма субсидии составляла 3,3 млн рублей", - приводятся в сообщении слова зампредседателя совета министров - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

По его словам, среди наиболее интересных проектов благоустройства - обустройство скейт-парка "Черная жемчужина" в курортном поселке Черноморское, организация пешеходной зоны в еще одном популярном летнем месте отдыха поселке Николаевка Симферопольского района, а также обустройство спортивных и детских площадок.

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