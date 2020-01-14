Медведчук считает, что попытки власти Украины любой ценой продать землю навязаны МВФ

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Попытки украинской власти любой ценой продать землю навязаны внешним управлением Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Попытки любой ценой продать землю, попытки любой ценой выполнить указания сегодня фонда Сороса, выполнить то, что навязано внешним управлением, то, что считает необходимым МВФ. Так поступать нельзя", - сказал он журналистам, добавив, что ОПЗЖ будет "делать все для того, чтобы это не состоялось".

Медведчук также выразил недоумение по поводу низкой стоимости земли сельхозназначения, по которой планируется ее продавать в ходе земельной реформы.

Ранее председатель политсовета ОПЗЖ заявлял, что прежде, чем открыть рынок земли, в стране следует провести всеукраинский референдум. Он также критиковал ряд инициатив действующей на Украине власти, отмечая, что они направлены на выполнение воли США и МВФ, а не на благо украинцев.

Депутаты от правящей партии "Слуга народа", несмотря на массовые протесты в стране, в ноябре прошлого года сумели одобрить в первом чтении законопроект, который позволит приобретать в собственность сельскохозяйственные земли. В то же время попытки подготовить его к окончательному принятию натолкнулись на жесткое противодействие оппозиции как в самой Верховной раде, так и в ряде регионов страны.

Накануне правительство и аграрный комитет Рады представили общественности окончательный законопроект о рынке земли, подготовленный ко второму чтению после рассмотрения нескольких тысяч правок. В частности, был снижен порог максимальной концентрации земли в одних руках с 210 тыс. га до 10 тыс. га (как физлицами, так и компаниями) и предусмотрен запрет на приобретение сельхозземель иностранцами до того, как это будет разрешено на всеукраинском референдуме. При этом запрет на приобретение земли для граждан РФ будет действовать на постоянной основе.

Проект также вводит запрет на покупку земель в 50-километровой зоне по периметру государственной границы Украины. По словам Милованова, минимальная стоимость 1 га земли не может быть менее 25-30 тыс. гривен ($1,04-1,25 тыс. по текущему курсу). Покупать землю можно будет только по безналичному расчету и после того, как будет доказано происхождение этих средств. Земля станет предметом залога, и благодаря этому аграрии смогут привлекать кредиты в банках.