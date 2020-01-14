Минск предложил купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана, Польши и стран Балтии

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Белоруссия направила предложения о покупке нефти на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. - Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти".

По его словам, предложения направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. "Мы сейчас занялись этим вопросом", - добавил он.

Крутой также сообщил, что Белоруссия считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме. .

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - сказал он.

По словам Крутого, российские партнеры пока не соглашаются пересматривать размер премии к цене на нефть.