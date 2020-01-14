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"Умная" дорога с полосой реверсивного движения появилась в Хайкоу

Управлять количеством полос в ту или иную сторону можно при помощи мобильного телефона

ХАЙКОУ /Китай/, 14 января. /ТАСС/. Дорога с полосой реверсивного движения появилась в административном центре южной китайской провинции Хайнань - городе Хайкоу. Как сообщил портал "Чжунго синьвэнь ван", ее главное отличие состоит в том, что управлять количеством полос в ту или иную сторону можно при помощи мобильного телефона.

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Дорога расположена в районе Лунхуа на пересечении прибрежной магистрали Биньхай и улицы Юйлань.

Как передает портал, в часы пик сотрудникам дорожной полиции достаточно открыть специальное приложение на мобильном телефоне, выбрать несколько опций, после чего разделители полос автоматически сдвинутся в ту или иную сторону в зависимости от трафика, обеспечивая три полосы движения в одном направлении и две - в противоположном.

По данным портала, публичная демонстрация и ввод "умной" дороги в эксплуатацию состоялись 9 января. В сообщении подчеркивается, что нововведение позволило повысить эффективность управления дорожным движением в часы пик.

Теги
КитайХайнань
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