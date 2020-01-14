Матвиенко просит СП усилить экспертную поддержку регионов в реализации проектов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник призвала Счетную палату РФ усилить экспертную поддержку региональных властей в вопросах реализации проектов.

"Как известно, контролеров, проверяющих у нас всегда хватало. А вот помощь, поддержка никогда не бывают лишними. На мой взгляд, наряду с традиционным контролем, мониторингом нужно усилить акцент в сторону оказания исполнительным органам власти [субъектов РФ] экспертной поддержки и прежде всего в вопросах достижения целей и реализации региональных проектов", - сказала Матвиенко на расширенном заседании коллегии Счетной палаты РФ, которая во вторник отмечает 25 лет со дня своего основания.

Она добавила, что во многом благодаря усилиям Счетной палаты в РФ удалось создать систему внешнего финансового контроля. По словам Матвиенко, на данный момент важнейшим направлением работы Счетной палаты стал аудит реализации национальных проектов и достижения стратегических целей социально-экономического развития РФ.

"Ведомством создана полномасштабная система мониторинга их выполнения", - подчеркнула спикер.

Счетная палата Российской Федерации - постоянно действующий высший орган внешнего государственного аудита (контроля), подотчетный Федеральному собранию РФ. Основана 14 января 1995 года. Действует на основе Конституции РФ (ст. 101, 102 и 103) и федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации" от 5 апреля 2013 года.