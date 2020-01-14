{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне в 2019 году в 1,6 раза чаще рассчитывались картой "Мир", чем в 2018 году

Они совершили более 2 млрд межбанковских операций

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россияне в 2019 году совершили более 2 млрд межбанковских операций по картам "Мир", что на 64% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Чаще всего национальные платежные карты использовали в Москве (452 млн операций), Московской области (148 млн операций), Санкт-Петербурге (130 млн операций), Свердловской области (86 млн операций) и Краснодарском крае (67 млн операций). По сравнению с прошлым годом пятерка регионов - лидеров не изменилась.

Около половины операций россияне совершили в супермаркетах. Второе место по популярности использования карт "Мир" заняли кафе и рестораны - на них приходится около 8% от общего количества операций. На третьем месте оказались автозаправки - 6% от всех операций. При этом средний чек при расчетах в 2019 году составил 703 рубля.

Также в пресс-релизе отмечается, что в 2019 году более чем в пять раз увеличилось количество оплат проезда в общественном транспорте картами национальной платежной системы.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир"), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 г. все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

На 1 декабря 2019 года российские банки выпустили 71,5 млн карт "Мир".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кудрин считает, что госсубсидии были бы эффективнее в борьбе с бедностью, чем отмена НДФЛ
Глава Счетной палаты отметил, что ведомство не прорабатывало этот вопрос, поскольку правительство не вносило конкретных предложений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС