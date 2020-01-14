Россияне в 2019 году в 1,6 раза чаще рассчитывались картой "Мир", чем в 2018 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россияне в 2019 году совершили более 2 млрд межбанковских операций по картам "Мир", что на 64% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Чаще всего национальные платежные карты использовали в Москве (452 млн операций), Московской области (148 млн операций), Санкт-Петербурге (130 млн операций), Свердловской области (86 млн операций) и Краснодарском крае (67 млн операций). По сравнению с прошлым годом пятерка регионов - лидеров не изменилась.

Около половины операций россияне совершили в супермаркетах. Второе место по популярности использования карт "Мир" заняли кафе и рестораны - на них приходится около 8% от общего количества операций. На третьем месте оказались автозаправки - 6% от всех операций. При этом средний чек при расчетах в 2019 году составил 703 рубля.

Также в пресс-релизе отмечается, что в 2019 году более чем в пять раз увеличилось количество оплат проезда в общественном транспорте картами национальной платежной системы.

О карте "Мир"

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт Visa и Mastercard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир"), перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. С 2015 г. все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

На 1 декабря 2019 года российские банки выпустили 71,5 млн карт "Мир".