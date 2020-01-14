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Кудрин: госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Если говорить в целом об уменьшении налогообложения для низких зарплат, то это очень косвенная мера в отношении бедных, хотя любое снижение налогообложения будет приветствоваться", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"В данном случае, если мы говорим о борьбе бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты - это субсидии по признаку доходности на душу в семье, соответственно, и выделение по этому признаку соответствующих субсидий", - отметил Кудрин. Он добавил, что Счетная палата не прорабатывала этот вопрос, так как правительство не вносило конкретных предложений.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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Кудрин считает, что госсубсидии были бы эффективнее в борьбе с бедностью, чем отмена НДФЛ
Глава Счетной палаты отметил, что ведомство не прорабатывало этот вопрос, поскольку правительство не вносило конкретных предложений
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