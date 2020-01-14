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Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

По данным Росстата, увеличение цен на топливо отмечалось в 49 субъектах России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России на 9 января 2020 года увеличились на 7 коп. с момента предыдущей регистрации и составили 44,75 руб. за л, следует из материалов Росстата. Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 29 коп., до 48,01 руб.

По данным статистического ведомства, средняя цена бензина марки Аи-92 выросла на 10 коп. и составила 42,34 руб. за л. Цена бензина Аи-95 увеличилась на 3 коп., до 45,79 руб. за л. Цена бензина Аи-98 поднялась на 9 коп. и составила 51,86 руб. за л.

За отчетный период снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов России, наиболее сильное снижение наблюдалось в Челябинске - на 0,3%. Увеличение цен на бензин отмечалось в 49 субъектах РФ, самое заметное в Южно-Сахалинске - на 2,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 39,90 до 44,66 руб., марки Аи-95 - от 41,90 до 49,25 руб., марки Аи-98 - от 49,60 до 54,83 руб. за л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,60 до 43,76 руб., марки Аи-95 - от 44 до 47,66 руб., марки Аи-98 - от 52,40 до 54,86 руб. за л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ с 1 по 5 января снизился по сравнению с предыдущим периодом на 6,3% - до 771,3 тыс. т, а производство дизельного топлива сократилось на 2,2% и составило 1,578 млн т.

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Россия
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