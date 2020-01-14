Минсельхоз планирует установить квоту на экспорт зерна из России в размере 20 млн тонн

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минсельхоз планирует в первом полугодии 2020 года ввести квоту на экспорт зерна из России в размере 20 млн тонн. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС. Документ, разработанный Минсельхозом, допускает превышение обозначенной квоты на 5%. Согласно проекту постановления, контролировать статистику вывоза зерна будет ФТС.

"Установить с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года количественное ограничение (квоту) на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса и кукурузы, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, при помещении под таможенную процедуру экспорт в размере 20 млн тонн, за исключением семян зерновых культур", - говорится в документе.

Министерство сельского хозяйство РФ 13 января проинформировало о начале подготовки проекта постановления правительства о введении временного ограничения на вывоз зерновых культур в страны, не являющиеся государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Паспорт проекта был размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Планируемый срок вступления правового акта в силу - январь 2020 года. В тексте проекта поясняется, что временное ограничение направлено на обеспечение продовольственной безопасности РФ.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (июнь 2018 года-июль 2019 года) составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельскохозяйственном году из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна из РФ в текущем сельскохозяйственном году составляет 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу.