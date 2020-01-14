Минэкономразвития определило основания для возможных внеплановых проверок туроператоров

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минэкономразвития определило перечень рисков, которые могут привести к внеплановой проверке туроператора в сфере выездного туризма. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Степень критичности рисков оценивается от одного до пяти баллов. Если туроператор в сумме в течение года набирает пять и более баллов - это может стать основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

Минэкономразвития планирует анализировать показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности туроператоров в сфере выездного туризма. Сигналом для тревоги будут служить убытки, при этом степень риска усиливается, если убытки наблюдаются на протяжении двух и более лет.

Минусом также станет наличие в Едином федеральном реестре туроператоров у нескольких турфирм одинаковых доменных имен либо доменных имен, сходных до степени смешения, следует из проекта приказа МЭР. Кроме того, риском может стать наличие в реестре трех и более взаимозависимых туроператоров. Признавать туроператоров взаимозависимыми предлагается, если один из них является совладельцем другого (с долей участия более 25%), если у двух и более туроператоров есть один и тот же совладелец - юридическое или физическое лицо (доля участия не менее 25%), а также если один и тот же человек является руководителем двух и более туроператоров.

Риском также предлагается считать отсутствие на сайте туроператора информации о страховщиках, от имени которых турфирма заключает договоры добровольного страхования.

Также во внимание будут приниматься жалобы, поступающие в адрес туроператоров. Степень риска будет оцениваться исходя из количества жалоб по реальным нарушениям.