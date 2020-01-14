В Минске сообщили, что налог на транзит нефти может принести Белоруссии $100 млн в год

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов через территорию Белоруссии, который вводится с 1 января 2020 года, а также увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль может пополнить белорусский бюджет на $100 млн за год. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь Минфина Белоруссии Ирина Комар.

"Исходя из среднегодового объема прокачки, общая сумма экологического налога и увеличение налога на прибыль с 18% до 50% принесут в бюджет около 210 млн [белорусских] рублей (около $100 млн - прим. ТАСС) в год", - сказала она.

Плательщиками экологического налога признаются организации, осуществляющие транспортировку нефти или нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом. Комар подтвердила, что это ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и УП "Запад - Транснефтепродукт" (входит в систему российского АО "Транснефтепродукт").

Как отметила Комар, работа над документом велась в течение 2019 года, поэтому он не связан с переговорами Белоруссии и России о нефти. Указ принят в целях "обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары". Ставка экологического налога установлена в размере 35 копеек ($0,17) за перемещение 1 тонны нефти и (или) нефтепродуктов на 100 км. "Расчеты размера ставки велись и исходили из анализа потенциальной прибыли при осуществлении такого рода деятельности", - пояснили в Минфине Белоруссии.

В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что Александр Лукашенко подписал указ "О налогообложении" в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Налог будет уплачиваться в республиканский бюджет ежеквартально. Кроме того, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.