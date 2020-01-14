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Boeing примет участие в тендере Бундесвера на тяжелые военно-транспортные вертолеты

Вертолет H-47 Chinook, который предлагает Boeing, уже используется в восьми странах НАТО

ТАСС, 14 января. Корпорация Boeing подтвердила участие в тендере Вооруженных сил ФРГ на поставку тяжелых военно-транспортных вертолетов в рамках программы STH (Schwerer Transporthubschrauber). Об этом сообщили официальные представители корпорации.

Как отметили в пресс-службе Boeing во вторник, компания предложила Германии тяжелые военно-транспортный вертолет H-47 Chinook. "Вертолет Chinook - это проверенная в эксплуатации винтокрылая машина, способная выполнять широкий спектр боевых задач и соответствующая немецким требованиям", - сообщили в пресс-службе Boeing.

В настоящее время восемь стран - членов НАТО, в том числе Нидерланды, Италия, Турция, Греция, Испания, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки, применяют этот вертолет (CH-47/H-47). "Его закупка Германией позволит повысить уровень взаимодействия [Бундесвера] с другими вооруженными силами", - отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что вертолет H-47 обладает наиболее низкими эксплуатационным расходами и большим модернизационным потенциалом, который позволит вертолету не устаревать в течение нескольких десятилетий.

В понедельник американская компания Sikorsky также подтвердила участие в конкурсе по программе STH. Она объединила усилия с немецким производителем оборонной техники Rheinmetall Defence для продвижения на рынок ФРГ тяжелого военно-транспортного вертолета CH-53K Sea King.

Программа STH была инициирована Бундесвером в середине июня 2019 года, в ней принимают участие только два вышеупомянутых американских производителя. Предполагается, что контракт на поставку от 44 до 60 вертолетов будет выдан в 2021 году и станет одной из крупнейших программ ФРГ по закупке военной вертолетной техники. Новая машина заменит вертолет Бундесвера CH-53G Sea Stallion.

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Германия
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