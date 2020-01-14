{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: решение об инвестфонде "Роснано" и "Севергрупп" говорит о развитии сектора ВИЭ

По словам директора Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексея Жихарева, инвестиции в локализацию производства оборудования для ветрогенерирующих объектов в РФ уже превысили 40 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Создание совместного инвестиционного фонда "Роснано и "Севергрупп" говорит об уверенности участников рынка в дальнейшем развитии "зеленой" энергетики в России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), партнер VYGON Consulting Алексей Жихарев.

"Роснано" и российская компания "НордЭнергоГрупп" (входит в состав "Севергрупп") в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании ради создания инвестиционного фонда по локализации электротехнического оборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ) в рамках второй программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период 2025-2035 годов. Финансово-экономические параметры фонда стороны планируют согласовать во втором квартале 2020 года.

"Создание совместного инвестиционного фонда, <...> деятельность которого сфокусируется на расширении номенклатуры локализованного в России оборудования для ветрогенерирующих объектов, говорит о том, что участники рынка верят в устойчивость сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также в перспективы дальнейшего развития "зеленой" энергетики в нашей стране", - сказал Жихарев, добавив, что в общей сложности инвестиции в локализацию производства названной продукции в РФ уже превысили 40 млрд рублей.

Эксперт напомнил, что это уже не первая совместная инициатива "Роснано" и "Севергрупп" в сегменте производства оборудования для возобновляемой энергетики. "В рамках реализации первой программы поддержки ВИЭ компании совместно с испанской Windar Renovables успешно развивают в Таганроге производство башен для ветроустановок. При этом продукция поставляется не только на проекты ветропарков, реализуемые совместным фондом "Роснано" и ПАО "Фортум" с ветроустановками компании Vestas, но и на проекты ПАО "Энел Россия", где используется оборудование Siemens Gamesa. Таким образом, благодаря регуляторным решениям, принятым в рамках текущей программы поддержки ВИЭ, формируется полноценный конкурентный промышленный кластер. Это позволит участникам рынка успешно реализовать все запланированные проекты до 2024 года и создаст необходимый задел для продления поддержки на период с 2025 года по 2035 год", - сказал собеседник агентства.

Об АРВЭ и "Роснано"

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) - некоммерческая организация, представляющая интересы участников сектора ВИЭ в России, стимулирующая инвестиции и занимающаяся популяризацией использования возобновляемых источников энергии в России. С этой целью АРВЭ намерена объединить широкий круг заинтересованных сторон, в частности генерирующие компании, девелоперов проектов ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты. Сопредседателями ассоциации являются председатель правления управляющей компании "Роснано" Анатолий Чубайс и первый замгендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс.

Реклама на ТАСС
"Ростелеком" вошел в капитал Фонда развития интернет-инициатив
Дочерняя компания "Ростелекома" приобрела 18,36% уставного капитала инвестиционной структуры фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС