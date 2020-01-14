Эксперт: решение об инвестфонде "Роснано" и "Севергрупп" говорит о развитии сектора ВИЭ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Создание совместного инвестиционного фонда "Роснано и "Севергрупп" говорит об уверенности участников рынка в дальнейшем развитии "зеленой" энергетики в России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), партнер VYGON Consulting Алексей Жихарев.

"Роснано" и российская компания "НордЭнергоГрупп" (входит в состав "Севергрупп") в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании ради создания инвестиционного фонда по локализации электротехнического оборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ) в рамках второй программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на период 2025-2035 годов. Финансово-экономические параметры фонда стороны планируют согласовать во втором квартале 2020 года.

"Создание совместного инвестиционного фонда, <...> деятельность которого сфокусируется на расширении номенклатуры локализованного в России оборудования для ветрогенерирующих объектов, говорит о том, что участники рынка верят в устойчивость сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также в перспективы дальнейшего развития "зеленой" энергетики в нашей стране", - сказал Жихарев, добавив, что в общей сложности инвестиции в локализацию производства названной продукции в РФ уже превысили 40 млрд рублей.

Эксперт напомнил, что это уже не первая совместная инициатива "Роснано" и "Севергрупп" в сегменте производства оборудования для возобновляемой энергетики. "В рамках реализации первой программы поддержки ВИЭ компании совместно с испанской Windar Renovables успешно развивают в Таганроге производство башен для ветроустановок. При этом продукция поставляется не только на проекты ветропарков, реализуемые совместным фондом "Роснано" и ПАО "Фортум" с ветроустановками компании Vestas, но и на проекты ПАО "Энел Россия", где используется оборудование Siemens Gamesa. Таким образом, благодаря регуляторным решениям, принятым в рамках текущей программы поддержки ВИЭ, формируется полноценный конкурентный промышленный кластер. Это позволит участникам рынка успешно реализовать все запланированные проекты до 2024 года и создаст необходимый задел для продления поддержки на период с 2025 года по 2035 год", - сказал собеседник агентства.

Об АРВЭ и "Роснано"

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) - некоммерческая организация, представляющая интересы участников сектора ВИЭ в России, стимулирующая инвестиции и занимающаяся популяризацией использования возобновляемых источников энергии в России. С этой целью АРВЭ намерена объединить широкий круг заинтересованных сторон, в частности генерирующие компании, девелоперов проектов ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты. Сопредседателями ассоциации являются председатель правления управляющей компании "Роснано" Анатолий Чубайс и первый замгендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс.