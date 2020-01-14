Реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 1,7%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в декабре 2019 года вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала 2019 г. - на 8,4%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В IV квартале рост реального эффективного курса рубля составил 1,1% по сравнению с III кварталом и 2,5% по сравнению с IV кварталом 2018 года.

В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9%, (с начала года - на 7,6%). К евро курс рубля за прошедший месяц вырос на 1,8% (+11,7%).

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

В новость были внесены изменения (17:12 мск) — уточнена динамики роста курса рубля по сравнению с IV кварталом 2018 года; (17:30 мск) — добавлена информация по тексту.