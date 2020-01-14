{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Колебания курса рубля
Обновлено 

Реальный эффективный курс рубля в декабре вырос на 1,7%

С начала 2019 года рост составил 8,4%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в декабре 2019 года вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала 2019 г. - на 8,4%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В IV квартале рост реального эффективного курса рубля составил 1,1% по сравнению с III кварталом и 2,5% по сравнению с IV кварталом 2018 года.

В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в декабре 2019 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9%, (с начала года - на 7,6%). К евро курс рубля за прошедший месяц вырос на 1,8% (+11,7%).

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

В новость были внесены изменения (17:12 мск) — уточнена динамики роста курса рубля по сравнению с IV кварталом 2018 года; (17:30 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
Реклама на ТАСС
"Ростелеком" вошел в капитал Фонда развития интернет-инициатив
Дочерняя компания "Ростелекома" приобрела 18,36% уставного капитала инвестиционной структуры фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС