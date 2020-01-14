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ФАС удовлетворила ходатайство "Л'Этуаль" о покупке сети "Подружка"

В сеть "Подружка" входят более 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла положительное решение по ходатайству о приобретении сетью "Л'Этуаль" магазинов косметики "Подружка", сообщили ТАСС в антимонопольном ведомстве.

"Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство ООО "Алькор и Ко" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Табер Трейд", - сообщили в ФАС.

ООО "Алькор и Ко" является операционной компанией "Л'Этуаль", следует из данных на официальном сайте торговой сети. ООО "Табер Трейд" развивает магазины "Подружка", указано на сайте компании.

Сеть магазинов косметики "Подружка" основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, под брендом "Подружка" работает интернет-магазин. Помимо косметики в магазинах сети продаются парфюмерия, аксессуары и бижутерия.

Сеть "Л'Этуаль" основана в 1997 году и в настоящее время объединяет около 900 магазинов в более чем 200 городах России. Также компания развивает интернет-магазин.

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Россия
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