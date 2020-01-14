Кубань представит на инвестфоруме в Сочи проекты строительства транспортных узлов

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Краснодарский край представит проекты строительства аэропорта Краснодар и модернизации портов Темрюка, Тамани и Новороссийска на Российском инвестиционном форуме, который пройдет 12-14 февраля в Сочи. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На форуме в Сочи в этом году Краснодарский край представит свой экспортный потенциал. В этом году мы везем проекты нового аэропорта Краснодара, развития портово-индустриального парка "ОТЭКО" на Таманском полуострове, модернизации порта Темрюк, а также Новороссийского морского торгового порта. Все инвестпредложения возникли в связи с острой необходимостью. Я уверен, хоть они и требуют немалых финансовых вливаний, окупятся быстро и будут максимально востребованы", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что развитие транспортной инфраструктуры необходимо краю в связи с постоянно растущей востребованностью кубанской продукции на внешних рынках.

"Развитие экспорта сейчас сопряжено с реализацией национальных проектов - в прошлом году нам удалось достичь поставленных целей. В этом году мы уже ставим себе задачу увеличить поставки готовой продукции минимум на 20%, а общий объем экспорта довести до $2,5 млрд", - отметил глава региона.

Среди других проектов, которые регион будет представлять на форуме, Кондратьев отметил строительство медицинского кластера в Краснодаре. Кубань впервые представит проекты в сфере медицины. Инвесторам предложат вложиться в строительство больницы скорой медицинской помощи, поликлиники, перинатального центра в медицинском кластере в Краснодаре.

Краснодарский край является одним из самых логистически развитых регионов на юге страны. Так, на территории края находится крупнейший порт России на Черном море в Новороссийске, на побережье Азовского моря в данный момент строится портовый комплекс в районе Таманского полуострова. Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец в интервью ТАСС сообщил, что к 2024 году регион ожидает серьезное расширение портово-логистических, автодорожных, авиа и железнодорожных возможностей. В 2019 году уже ввели в эксплуатацию железнодорожный обход города Краснодара, в ближайшее время запланировано начало новых подходов к Крымскому мосту.