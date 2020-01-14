На Ставрополье финансирование нацпроектов в 2020 году увеличат на 30%

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Финансирование национальных проектов в Ставропольском крае в 2020 году составит около 19 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"В 2020 году сумма, выделенная на реализацию нацпроектов из федерального бюджета, увеличена на 30%. С учетом переходящих средств прошлого года общий объем финансирования составит почти 19 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году на исполнение региональных проектов, разработанных в целях реализации национальных проектов, краю из федерального бюджета было выделено около 14 млрд рублей. На эти средства было построено и реконструировано пять детских садов, две школы, благоустроены десятки общественных пространств, отремонтировано и реконструировано свыше 100 учреждений культуры, произведен ремонт более 100 км дорог на 38 участках, выполнены другие социально значимые мероприятия.

Также ведется работа по дальнейшему улучшению инвестиционного климата, поддержке малого и среднего предпринимательства, повышению производительности труда, отметили в пресс-службе.

"Денег больше, работы больше, рассчитываю, что и результатов для людей в Ставропольском крае тоже будет больше", - приводит пресс-служба слова губернатора Владимира Владимирова.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.