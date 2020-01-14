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Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн тонн

В ведомстве считают, что такой механизм целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минсельхоз подтвердил возможность введения нетарифной квоты на экспорт зерна из России в 20 млн тонн во втором полугодии 2020 сельхозгода (длится с 1 июля по 30 июня). Об этом журналистам сообщил советник министра сельского хозяйства России Юрий Косован.

"Для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне Минсельхозом подготовлен проект постановления, определяющий действие ограничительного механизма в виде нетарифного квотирования экспорта зерна. Такой механизм целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года (с 1 января по 30 июня), а с 1 июля по 31 декабря сохранить режим свободного вывоза зерна на экспорт. В текущем сельхозгоду потенциал экспорта оценивается в размере 45 млн тонн, исходя из урожая 121 млн тонн и прогноза потребления. Экспорт зерна в первой половине сезона составил порядка 25 млн тонн, таким образом, во второй половине сельскохозяйственного года без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 млн тонн, которые предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной квоты", - сказал он.

По оценкам Минсельхоза, действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС, поскольку механизм станет ориентиром для всех участников рынка и одновременно с этим будет играть роль ограничителя, чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны. Косован подчеркнул, что применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников. Механизм нетарифного квотирования не предполагает привязку ограничений к конкретным экспортерам.

Советник министра напомнил, что зерно имеет высокий экспортный потенциал и традиционно занимает высокую долю в структуре экспорта российского АПК. "Минсельхоз оказывает поддержку участникам рынка и планирует рост поставок зерновых как в рамках федерального проекта, так и в рамках стратегии развития зерновой отрасли до 2035 года. Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности и поддержка отечественных производителей являются основной задачей Минсельхоза, поэтому важно, чтобы благоприятная внешняя конъюнктура не приводила к дефициту зерна на внутреннем рынке", - добавил Косован.

Министерство сельского хозяйство РФ 13 января проинформировало о начале подготовки проекта постановления правительства о введении временного ограничения на вывоз зерновых культур в страны, не являющиеся государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Паспорт проекта был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Статистика поставок

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (июнь 2018 года - июль 2019 года) составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельскохозяйственном году из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна из РФ в текущем сельскохозяйственном году составляет 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу.

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