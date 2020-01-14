Глава комитета АЕБ допустил искажение автопроизводителями данных о продажах в декабре

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ряд автопроизводителей в России могли предоставить недостоверные данные комитету автопроизводителей АЕБ о результатах продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в декабре 2019 года. Об этом сообщил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса и глава Mazda Motor Йорг Шрайбер, комментируя рост продаж в РФ в последнем месяце прошлого года на 2,3% по сравнению с декабрем 2018 года.

"Пока статистики по регистрациям (новых легковых автомобилей и LCV - прим. ТАСС) нет, но, как всегда, если посмотреть на статистику по месяцам, то в прошлом году "плюсы" всегда оказывались в конце квартала, и это никого не удивляет, потому что в конце квартала закрываются квартальные программы, которые разработаны автопроизводителями с дилерами", - сказал он.

Шрайбер пояснил, что предполагает, что "определенный момент" присутствовал и в декабре 2019 года.

"Возможно, есть элемент таких "искусственных" регистраций [автомобилей] для достижения некоторых целевых показателей, которые всегда присутствуют, но, возможно, [была] необходимость сделать это именно в конце прошлого года. <…> Была немного сюрпризом положительная динамика [продаж в декабре] - мы ожидали на уровне не хуже прошлого года", - сказал он.

Глава комитета АЕБ отметил, что в 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ снижались девять месяцев из двенадцати. "Девять из 12 месяцев в прошлом году были в "минусе". Если смотреть по кварталам, то каждый квартал оказывался в "минусе" по сравнению с прошлым годом", - сказал Шрайбер.

По данным АЕБ, продажи легковых автомобилей и LCV в России в 2019 году упали на 2,3%, до 1,76 млн штук. Что касается продаж за декабрь 2019 года, то они показали рост на 2,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и составили 179 тыс. машин.