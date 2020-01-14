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Kallista Energy будет управлять активами на базе цифровой платформы Greenbyte

Программное обеспечение позволит Kallista Energy более эффективно регулировать графики эксплуатации и технического обслуживания ветряных электростанций

ТАСС, 14 января. Французский энергопровайдер Kallista Energy внедрит платформу Greenbyte для управления ветряными электростанциями общей мощностью в 213 МВт. С помощью платформы компания будет проводить мониторинг активов и выявлять аномалии, сообщило издание reNews.

"С общим ростом портфеля активов и числа ветрогенераторов компании требуется более надежное и масштабируемое решение для мониторинга, управления и поддержания стандартов качества. Решение, предложенное Greenbyte, позволит Kallista Energy наращивать портфель активов, повышая эффективность его управления и обеспечивая доход для инвесторов", - сообщил операционный директор Kallista Energy Эурванн Эузенат.

Программное обеспечение, предоставляемое Greenbyte, позволит Kallista Energy более эффективно регулировать графики эксплуатации и технического обслуживания ветряных электростанций, а также обеспечивать соответствие стандартам производительности. Кроме того, компания получит доступ к расширенным данным по всему портфелю для оптимизации стратегии управления рисками и процессами принятия решений.

Ожидается, что новая платформа позволит компании не только более эффективно управлять активами, но и иметь доступ к актуальной информации для реализации стратегии ценообразования.

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