Министр экономики Украины опубликовал призыв европейцев разрешить им покупку сельхозземель

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Представители западноевропейских агропредприятий, работающих на Украине, написали открытое письму президенту, главе правительства и спикеру Верховной рады, призвав их не запрещать продажу сельскохозяйственных земель иностранцам. Об этом сообщил во вторник министр экономики Тимофей Милованов.

"В соответствии с принципом равенства, государство выступает гарантом равной защиты всех субъектов хозяйствования независимо от формы собственности, путем непредоставления преимуществ в защите прав одному из субъектов хозяйствования, поскольку каждый субъект наделен тем же объемом прав и может отстаивать их в определенном законом порядке. Все субъекты права собственности равны перед законом в осуществлении своих прав и обязанностей", - подчеркивается в письме западных аграриев, имеющих бизнес на Украине, которое Милованов опубликовал в Facebook.

Авторы обращения отметили, что норма, которая предложена в законопроекте о рынке земли, и которая запрещает иностранцам или иностранным компаниям покупать землю сельхозназначения, противоречит конституции Украины. По их словам, принятие закона о рынке земли в действующей редакции приведет к тому, что они "частично или полностью потеряют средства существования". "Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионов евро. Создали много рабочих мест и в большинстве случаев мы были единственными работодателями в селах", - говорится в обращении. "Такое ограничение интересов будет плохим сигналом для потенциальных инвесторов не только в сельском хозяйстве и дискредитирует Украину как объект инвестирования", - подчеркнули авторы обращения.

Под письмом подписались 25 западноевропейских сельхозпроизводителей, работающих на Украине.

До 10 тыс. га в одни руки

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

13 ноября 2019 года Верховная рада в первом чтении проголосовала за проект закона о рынке земли. Законопроект поддержали только депутаты от "Слуги народа" - 227 парламентариев и 13 внефракционных депутатов. Фракции "Батькивщина, "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступили категорически против законопроекта в данной редакции.

Ко второму чтению проекта закона подали более 4 тыс. поправок. В частности, был снижен порог максимальной концентрации земли в одних руках с 210 тыс. га до 10 тыс. га (как физлицами, так и компаниями) и предусмотрен запрет на приобретение сельхозземель иностранцами до того, как это будет разрешено на всеукраинском референдуме. При этом запрет на приобретение земли для граждан РФ будет действовать на постоянной основе.

Проект также вводит запрет на покупку земель в 50-километровой зоне по периметру государственной границы Украины. По словам Милованова, минимальная стоимость 1 га земли не может быть менее 25-30 тыс. гривен ($1,04 - 1,25 тыс. по текущему курсу). Покупать землю можно будет только по безналичному расчету и после того, как будет доказано происхождение этих средств. Земля станет предметом залога, и благодаря этому аграрии смогут привлекать кредиты в банках.