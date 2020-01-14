{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в США обязал Telegram раскрыть информацию о банковских операциях по продаже токенов

Компания должна сделать это до 26 февраля
Описание
© wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

ТАСС, 14 января. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США финансовую информацию, касающуюся продажи цифровых токенов Gram. Об этом говорится в подписанном в понедельник постановлении судьи Кевина Кастела.

"В свете аргументов сторон, представленных в соответствующих письмах и во время телефонной конференции 6 января 2020 года, суд обязывает ответчика предоставить запрашиваемые банковские данные", - отмечается в нем. Компания должна исполнить это решение до 26 февраля 2020 года, указывается в постановлении. При этом судья подчеркнул, что "банковские записи могут быть отредактированы для соблюдения иностранных законов о конфиденциальности личной информации".

7 января суд разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию, однако сторона защиты к 9 января должна была предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи подпадают под "иностранное законодательство о защите данных". Представители Telegram Group Inc. настаивали, что приложения, на основании которых их оппоненты затребовали дополнительную информацию, не являются судебными документами, а потому соответствующее требование беспочвенно. Изучив доводы сторон, судья в итоге отклонил ходатайство представителей компании, обязав ее опубликовать документы об операциях по продаже Gram.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.

В конце 2017 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд . Комиссия по ценным бумагам и биржам США полагает, что компания не имела необходимого разрешения на осуществление этих операций.

Теги
США
Реклама на ТАСС
"Ростелеком" вошел в капитал Фонда развития интернет-инициатив
Дочерняя компания "Ростелекома" приобрела 18,36% уставного капитала инвестиционной структуры фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС