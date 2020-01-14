Денежная база РФ в широком определении в декабре выросла почти на 1,9%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Денежная база РФ в широком определении в декабре 2019 года увеличилась на 1,89% по сравнению с ноябрем и составила 16 трлн 811,1 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

По сравнению с аналогичным месяцем 2018 года денежная база увеличилась на 4,65%. В декабре 2018 года показатель равнялся 16,063,4 трлн рублей.

Объем наличных денег в обращении на 1 января 2020 года, по данным регулятора, составил 10 трлн 616,1 млрд рублей (+4,33% к ноябрю). В годовом выражении показатель вырос на 2,94% (в декабре 2018 года - 10 трлн 312,5 млрд рублей).

Денежная база в широком определении включает выпущенные ЦБ в обращение наличные деньги, в том числе остатки средств в кассах кредитных организаций, остатки обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной и иностранной валюте, депонируемые в ЦБ, а также средства на корреспондентских счетах в рублях, вложения кредитных организаций в облигации ЦБ и иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в рублях.