"Ростелеком" вошел в капитал Фонда развития интернет-инициатив

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Дочерняя компания "Ростелекома" "Башинформсвязь" приобрела 18,36% уставного капитала инвестиционной структуры Фонда развития интернет-инициатив - "ФРИИ Инвеста". Соответствующая информация содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), факт сделки ТАСС подтвердили во ФРИИ и "Ростелекоме".

Согласно данным из ЕГРЮЛ, "Башинформсвязь" ("Ростелекому" принадлежит 96,32% компании) приобрела 18,36% "ФРИИ Инвеста" - структуры фонда, которая осуществляет инвестиции в стартапы, остальные 81,64% остаются у ФРИИ. Как отметил директор ФРИИ Кирилл Варламов, чьи слова приводит пресс-служба фонда, деньги, вырученные от продажи доли, "пойдут на инвестиции в новые стартапы и доинвестиции в перспективные проекты текущего портфеля".

"Ростелеком" планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с ФРИИ, став соинвестором портфеля. Задача компании - найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и в конечном счете стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях. ФРИИ обладает уникальной для российского рынка экспертизой и эффективной командой, которая заточена на решение самых сложных бизнес-задач", - прокомментировал со своей стороны вице-президент по развитию бизнеса "Ростелекома" Александр Айвазов.

Как ранее сообщали "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам сделки, сумма инвестиций госоператора в фонд могла составить 1 млрд рублей, следовательно сам ФРИИ может быть оценен в 5,4 млрд рублей.