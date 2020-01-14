Эксперты: введение квоты на экспорт зерна из РФ не отразится на объемах его вывоза

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Введение квоты на экспорт зерна из РФ, предлагаемое Минсельхозом, не отразится на объемах его вывоза. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты.

Минсельхоз РФ 13 января проинформировал о начале подготовки проекта постановления правительства о введении временного ограничения на вывоз зерновых культур в страны, не являющиеся государствами - членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 14 января 2020 года Минсельхоз сообщил о возможности введения нетарифной квоты на экспорт зерна из России в 20 млн т во втором полугодии сельхозгода (длится с 1 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г.). По оценкам министерства, действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС.

По данным Минсельхоза, экспорт зерна из России в первой половине сезона составил около 25 млн тонн. "В этом году этот механизм никого не заденет и не сработает, потому что у нас осталось к экспорту заведомо меньше зерна, чем они рассчитывают на начало ограничений", - считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его оценкам, всего в 2019-2020 сельхозгоду Россия сможет экспортировать 41,7 млн тонн зерна, в том числе 33,5 млн тонн пшеницы. "Таким образом, нам осталось вывезти 15, максимум 17 млн тонн, а квота на 20 млн тонн", - отметил он.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов также считает, что предполагаемая квота вряд ли будет выбрана. Он оценивает экспорт зерна из РФ в этом сезоне в 42,8 млн тонн, включая 33,1 млн тонн пшеницы, и не исключает дальнейшего понижения прогнозов.

При этом Сизов предупредил о том, что введение такой квоты противоречит нормам и духу ВТО, поэтому принять ее может быть непросто. В то же время ее одобрение может стать негативным сигналом для всего российского зернового рынка, считает он.

Глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский оценивает экспорт зерна в 47-48 млн тонн. Однако, по его мнению, угрозы перевывоза продукции нет. "Квота вводится скорее не для ограничений перевывоза, а для понижения внутренних цен, но такая мера не очень сильно способна повлиять. Я полагаю, что это может сработать в прямо противоположную сторону. Каждый экспортер, который будет видеть эту квоту, будет пытаться по максимуму запихнуть свои программы по вывозы в квоту, а значит, они будут ускорять темпы отгрузок и пытаться вписаться как можно быстрее, чтобы быстрее другого успеть", - считает он.

По мнению Злочевского, после этого внутренние цены могут начать расти, а затем вслед за ними вверх пойдут и цены на мировых рынках, что создаст нервозность на рынке. "Потом постановление может поменяться, но, в принципе, эта нервозность не нужна. Мера непродуманная", - считает он. Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна из РФ в текущем сельскохозяйственном году составляет 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу.