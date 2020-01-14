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Бывший министр здравоохранения Подмосковья стала вице-президентом ВЭБ.РФ

Татьяна Мухтасарова будет курировать проекты, связанные с реализацией нацпроекта "Здравоохранение"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова назначена вице-президентом ВЭБ.РФ. Она будет курировать проекты, связанные с реализацией национального проекта "Здравоохранение", говорится в сообщении госкорпорации.

"Основная задача - сформировать концепцию участия ВЭБ.РФ в реализации национального проекта "Здравоохранения", в том числе с помощью привлечения частных инвесторов для отдельных мероприятий федеральных программ. Учитывая особенности и потребности регионов Российской Федерации, необходимо разработать и сформировать оптимальный портфель инструментов, отвечающий задачам развития здравоохранения, интересам инвесторов и жителей страны. Также наша задача - увеличить объем частных инвестиций в значимые и перспективные инвестпроекты, в том числе со стороны международных организаций, что должно способствовать усилению позиции страны в сфере здравоохранения и на международном уровне", - прокомментировала свое назначение Мухтасарова, слова которой приводят в сообщении.

Мухтасарова с 2011 работала в Департаменте здравоохранения Москвы. В 2019 году была назначена на должность министра здравоохранения Московской области, где отвечала и за реализацию приоритетного национального проекта "Здравоохранение".

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Россия
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