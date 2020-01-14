РЖД планируют закупить 15 тыс. компьютеров с российским процессором "Эльбрус"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" планируют закупить 15 тыс. компьютеров с процессором "Эльбрус". Это следует из документации к тендеру, который размещен на портале госзакупок.

Общая сумма контракта - 1 млрд рублей. Стоимость одного такого компьютера не должна превышать 72 тыс. рублей. Срок поставки компьютеров - не позднее 25 мая 2020 года.

Как следует из документов закупки, компьютеры будут поставлены в 230 подразделений РЖД в городах России.

"Эльбрус" - процессоры, разработанные российской частной компанией МЦСТ. На данный момент существует несколько модификаций таких процессоров, в том числе 8-ядерные "Эльбрус-8С", 64-разрядный "Эльбрус-4С".

Ранее сообщалось, что РЖД протестируют отечественную ОС "Аврора" на мобильных телефонах сотрудников холдинга.