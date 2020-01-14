Президент ВЭФ приветствовал участие России в давосской встрече

ЖЕНЕВА, 14 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Президент Всемирного экономического форум (ВЭФ) Бёрге Бренде приветствовал участие представительной делегации из России в предстоящей в швейцарском Давосе традиционной ежегодной встрече. В интервью ТАСС во вторник он подчеркнул, что сотрудничество с Москвой позитивно развивается и на форуме ждут как представителей правительства, так и бизнес-сообщества.

Правительство России будут представлять вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин, сообщил ранее источник в правительстве. "Мы очень рады участию России, - отметил Бренде. - В этом году в Давос приедут представители правительства и очень значительная делегация деловых кругов. Считаю, что сотрудничество с Россией продвигается вперед". "Россия - важная часть Европы, и все, что может способствовать более тесному сотрудничеству, является позитивным фактором", - подчеркнул собеседник агентства.

Отвечая на вопросы журналистов, Бренде сказал, что не было никаких проблем с аккредитацией участников из России. "К счастью, этого не было", - сказал он. "Не было вопросов по этому поводу, и мы очень рады участию российской делегации", - резюмировал президент ВЭФ.

В ноябре 2018 года появились сообщения от организаторов форума, что совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин не будут приглашены в Давос в январе 2019 года. Тогда российская сторона выразила недоумение, заявив, что отсутствие представителей РФ негативно скажется на самом форуме и уровне дискуссии на нем, а также предупредила, что откажется от участия в форуме на правительственном уровне, если не будут пересмотрены условия для российских бизнесменов. Позднее организаторы форума изменили свою позицию, и российское правительство направило в Швейцарию официальную делегацию.

В предстоящей давосской встрече, которая будет проведена в 50-й раз, примут участие более 50 глав государств и правительств, включая президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель. Как сообщили во вторник организаторы, на форуме, который пройдет с 21 по 24 января, ждут также руководителей более 15 международных организаций, среди которых будут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На уровне президентов на встрече будут представлены Азербайджан, Армения, Сербия, Украина, Польша, Афганистан, Ирак и ряд других стран. В Давос прибудут премьер-министры Грузии и Испании. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Хань Чжэн. Бизнес-сообщество будет представлено главами более 1000 крупных компаний. Всего в Давосе в этом году ждут около 3000 участников.

Построение сплоченного мира

Главной темой дискуссий будет проблематика построения "более сплоченного и устойчивого мира". Речь пойдет о наиболее актуальных проблемах современности, требующих совместных действий государств и бизнес-сообщества. Среди заявленных ключевых платформ дискуссий - экономика, экология, технологии, общество, геополитика и индустрия.

Давосский форум с 1980-х годов имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях на ВЭФ участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.