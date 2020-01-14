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Госдума отклонила законопроект справороссов о праве на досрочную пенсию

Один из авторов документа, депутат Олег Николаев отметил, что этот законопроект предлагает ввести норму, по которой гражданин мог добровольно выбрать возраст выхода на пенсию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект справороссов, предоставляющий гражданам право на выбор возраста, с которого им будет осуществляться выплата страховой пенсии. За принятие документа проголосовали 99 парламентариев при необходимой планке в 226.

Согласно инициативе, право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина: для мужчин в возрасте с 60 до 65 лет, для женщин в возрасте с 55 до 60 лет. В случае отсутствия волеизъявления гражданина право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.

"Данным законопроектом предлагается ввести такую норму, чтобы гражданин мог добровольно выбрать возраст выхода на пенсию. То есть либо при достижении 60 лет, либо 65 лет, а возможно даже и больше", - сказал один из авторов документа, депутат Олег Николаев ("Справедливая Россия"), представляя законопроект.

По его словам, люди предпенсионного возраста испытывают проблемы с трудоустройством. "И поэтому, если такие люди посчитают по достижении 60 лет [для мужчин], что им достаточно, они набрали соответствующий стаж [сейчас - 11 лет],… они могли бы написать соответствующее заявление и выйти на пенсию", - пояснил парламентарий суть документа.

Единороссы против

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина ("Единая Россия") раскритиковала законопроект из-за отсутствия ограничений для досрочного выхода на пенсию. По ее словам, в мире, в частности, в Японии, существует подобная практика, однако она предполагает пониженный размер выплат в случае досрочного выхода на пенсию.

"В тексте стоят совершенно конкретные значения пенсионного возраста. Но у нас нет сегодня для женщин пенсионного возраста 60 лет и 65 лет для мужчин, - добавила парламентарий. - Как этот закон должен быть применен в течение длительного семилетнего переходного периода, вообще не понятно". При этом Баталина выразила готовность единороссов и профильного комитета подключиться к совершенствованию пенсионного законодательства.

Документ был внесен в нижнюю палату в марте 2019 года. Авторами выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионногo возраста на пять лет: с 55 до 60 лет - для женщин, с 60 до 65 лет - для мужчин. Постепенное повышение пенсиoнного возраста началось в 2019 гoду, переходный период прoдлится до 2028 года.

Теги
РоссияБаталина, Ольга ЮрьевнаНиколаев, Олег Алексеевич
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