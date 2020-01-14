Госдума отклонила законопроект справороссов о праве на досрочную пенсию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила законопроект справороссов, предоставляющий гражданам право на выбор возраста, с которого им будет осуществляться выплата страховой пенсии. За принятие документа проголосовали 99 парламентариев при необходимой планке в 226.

Согласно инициативе, право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина: для мужчин в возрасте с 60 до 65 лет, для женщин в возрасте с 55 до 60 лет. В случае отсутствия волеизъявления гражданина право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.

"Данным законопроектом предлагается ввести такую норму, чтобы гражданин мог добровольно выбрать возраст выхода на пенсию. То есть либо при достижении 60 лет, либо 65 лет, а возможно даже и больше", - сказал один из авторов документа, депутат Олег Николаев ("Справедливая Россия"), представляя законопроект.

По его словам, люди предпенсионного возраста испытывают проблемы с трудоустройством. "И поэтому, если такие люди посчитают по достижении 60 лет [для мужчин], что им достаточно, они набрали соответствующий стаж [сейчас - 11 лет],… они могли бы написать соответствующее заявление и выйти на пенсию", - пояснил парламентарий суть документа.

Единороссы против

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина ("Единая Россия") раскритиковала законопроект из-за отсутствия ограничений для досрочного выхода на пенсию. По ее словам, в мире, в частности, в Японии, существует подобная практика, однако она предполагает пониженный размер выплат в случае досрочного выхода на пенсию.

"В тексте стоят совершенно конкретные значения пенсионного возраста. Но у нас нет сегодня для женщин пенсионного возраста 60 лет и 65 лет для мужчин, - добавила парламентарий. - Как этот закон должен быть применен в течение длительного семилетнего переходного периода, вообще не понятно". При этом Баталина выразила готовность единороссов и профильного комитета подключиться к совершенствованию пенсионного законодательства.

Документ был внесен в нижнюю палату в марте 2019 года. Авторами выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионногo возраста на пять лет: с 55 до 60 лет - для женщин, с 60 до 65 лет - для мужчин. Постепенное повышение пенсиoнного возраста началось в 2019 гoду, переходный период прoдлится до 2028 года.